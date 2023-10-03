«Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» в Лиге чемпионов

Завершился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и турецким «Галатасараем». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, закончилась победой турецкой команды со счетом 3:2.

В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил датский нападающий Расмус Хойлунд. За «Галатасарай» забили форвард Уилфрид Заа, нападающий Керем Актюркоглу и аргентинский игрок атаки Мауро Икарди.

Таким образом, «Галатасарай» поднялся на второе место в турнирной таблице группы А, имея в активе четыре очка. «Манчестер Юнайтед» располагается на последнем месте, не сумев заработав очков.

В следующем туре «Галатасарай» сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. В этот же день «Манчестер Юнайтел» проведет встречу с «Копенгагеном». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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