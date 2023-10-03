Дзюба заявил, что ему хотелось разгромить «Ростов»

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба после победы в матче Кубка России над «Ростовом заявил, что ему хотелось победить с более крупным счетом, передает пресс-служба клуба.

«Хотелось преимущество максимально развить, даже разгромить. Нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить вопросы с выходом из группы в Кубке», — сказал Дзюба.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме в составе красно-зеленых отличились Тимур Сулейманов и Антон Миранчук. Через 15 минут после перерыва счет до разгромного довел Максим Глушенков. За пять минут до финального свистка игрок ростовчан Максима Осипенко отыграл один мяч.

В турнирной таблице группы B Кубка России «Локомотив» занимает пятое место, набрав десять очков. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал», набрав восемь баллов. «Ростов» уступает «Уралу» по дополнительным показателям. Замыкает группу казанский «Рубин», имея в активе четыре очка. Клуб из столицы Татарстана уже лишился шансов на продолжение борьбы в следующем этапе турнира.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на своем поле с «Рубином», встреча пройдет 1 ноября. Ростов на своем поле примет «Урал». Игра состоится 2 ноября.

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