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«Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче Пути РПЛ и вышел в плей-офф Кубка России

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Александр Гальперин/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1.

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Иван Сергеев и Эдуардо Кейрос. За «Балтику» отличился Кристиян Бистрович.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C Кубка России «Зенит» располагается на первой строчке, набрав 11 очков. «Балтика» с девятью очками идет на втором месте. Замыкает тройку сильнейших грозненский «Ахмат», имея в активе пять баллов. На последней строчке идут самарские «Крылья Советов» с четырьмя набранными очками.

В следующем матче Кубка России «Зенит» на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 31 октября. «Балтика» 31 октября сыграет дома с грозненским «Ахматом».

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА. В решающем матче подопечные Владимира Федотова обыграли в серии пенальти «Краснодар».

Ранее футболисты «Балтики» вышли на матч в гетрах «Зенита».

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