Медведев вышел в финал теннисного турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Александром Зверевем из Германии в полуфинале турнира в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. В финале Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 795 очков). Вторым идет Алькарас, набравший 8535 очков. Тройку лидеров замыкает Медведев (7280). Зверев располагается на 10-й позиции.

Соревнования в столице Китая относятся к категории ATP 500 и проводятся на покрытии «хард». Призовой фонд турнира составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является представитель Австрии Доминик Тим. Он выиграл турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

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