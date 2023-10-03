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Экс-тренер «Торпедо»: Клотет разочаровал

Тренер Колыванов назвал ожидаемым увольнение Клотета из «Торпедо»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер ивановского «Текстильщика», экс-наставник московского «Торпедо» и юношеской сборной России Игорь Колыванов высказался об увольнении испанского специалиста Жозепа Клотета с поста главного тренера «Торпедо». В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что это кадровое решение было ожидаемым на фоне неудачных результатов команды.

«После череды неудачных матчей всегда начинаются какие-то движения. Конечно, руководство недовольно результатами: из Кубка вылетели, в чемпионате не очень удачно стартовали. Все к этому шло. Не знаю, насколько он квалифицированный, сложно сказать. Но вообще, это было ожидаемо. У «Торпедо» один из самых сильных бюджетов, хороший подбор футболистов. Клотет разочаровал, что сказал», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года, однако не смог спасти «Торпедо» от вылета из Российской премьер-лиги. В текущем розыгрыше Первой лиги под его руководством команда идет на 10-м месте, набрав 17 очков в 12 турах. Он покинул занимаемую должность по итогам переговоров с руководством клуба.

Ранее экс-администратор «Спартака» рассказал, что ему не нравится в работе Абаскаля.

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