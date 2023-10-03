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Стало известно, когда Костомаров установит протезы на ампутированные руки

Sport24: олимпийскому чемпиону Костомарову могут установить протезы зимой

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров может установить протезы на ампутированные руки уже грядущей зимой. Об этом сообщает Sport24.

«Немецкая фирма, которая представляла приспособления для ног Костомарова, поможет с протезами для рук. На данный момент руки не готовы к постоянному протезированию. Но есть вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться», — заявил источник издания.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. В процессе лечения спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее Костомаров показал, как плавает в бассейне.

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