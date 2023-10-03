Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гаджиев: ожидалось, что ряд стран объявит бойкоты после решения УЕФА допустить россиян

Тренер Гаджиев считает невозможными турниры с участием российских футболистов

close
100%
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Знаменитый российский тренер, член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался об извинениях со стороны вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карла-Эрика Нильссона за решение допустить российские молодежные сборные до международных турниров. В комментарии «Газете.Ru» Гаджиев заметил, что, с учетом бойкота со стороны ряда стран, проводить соревнования с участием россиян будет невозможно.

«Изначально так и просматривалось, что в ответ на решение УЕФА страны, которые сейчас спонсируют Украину, выступят против допуска россиян. Кто сейчас объявил бойкоты? Англия, Польша, Швеция, Норвегия — все ожидаемо, это было понятно с самого начала. Если УЕФА будет настаивать на своем, то как проводить эти соревнования? В какую группу надо поместить Россию, чтобы она не играла с теми, кто против россиян?» — сказал Гаджиев.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России. После этого о бойкоте матчей против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион заявил, что УЕФА унижает россиян.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий