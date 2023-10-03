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В Британии фанат признал вину в издевке с помощью фото умершего ребенка

Фанат «Шеффилда» признал вину в издевательстве над умершим от рака ребенком

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StokeyyG2/Twitter

Дейл Хоутон, фанат футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдэй» признал себя виновным в нарушении общественного порядка в связи с тем, что во время матча использовал для насмешки над болельщиками «Сандерленда» фотографии умершего в 2017 году от рака ребенка. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации вещательной корпорации, судья заявил, что Хоутона могут приговорить к заключению.

31-летнему Хоутону предъявили обвинение после того, как в социальных сетях появились его фото с портретом Брэдли Лоуэри, которому команда «Сандерленд» помогала, пока мальчик не умер от рака в 2017 году. На фото Хоутон и еще один болельщик «Шеффилд Уэнсдэй» смеялись. Во время допроса виновный заявил, что счел выходку «забавной».

Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» осудили поступок Хоутона, а также извинились перед семьей мальчика.

Встреча между «Шеффилдом» и «Сандерлендом» завершилась со счетом 3:0 в пользу в «Сандерленда». В турнирной таблице Чемпионшипа «Сандерленд» занимает четвертое место, набрав 16 очков. «Шеффилд Уэнсдей» идет на 24-й строчке, имея в активе два набранных балла.

Ранее жена бывшего капитана сборной Англии рассказала о депрессии экс-футболиста.

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