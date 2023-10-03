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Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

Слуцкий связал кубковый матч и возможное увольнение Абаскаля из «Спартака»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил возможность отставки наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Это поcледняя неделя Абаcкаля? Не знаю. Еcли «Cпартак» в Кубке проиграет «Динамо», это резонанcно накроет волной, будут cчитать общую cтатиcтику, количеcтво пропущенных мячей, будут валить вcе в одну кучу. Поражение от «Динамо» в Кубке точно затруднит подготовку к ЦCКА. Редкий cлучай, когда кубковый поединок не может быть проходным, потому что волна может накрыть.

Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Здесь много вариантов. Если ты ротируешь состав и проиграешь, тебя накроет волна негатива, если выиграешь – дальше встанет вопрос, оставлять ли этот состав на ЦСКА или нет. Это задача с огромным количеством неизвестных», — заявил специалист.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советам» (0:4) в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по мячу забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После 10 туров РПЛ подопечные Абаскаля набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Крылья» с 21 баллом расположились на второй строчке. Лидирует «Краснодар», в активе которого 24 очка.

Ранее футболист «Крыльев» рассказал, что его шокировало в матче со «Спартаком».

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