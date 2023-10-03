В УЕФА извинились за предложение допустить юношеские сборные из России

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление, что его позиция по допуску юношеских сборных России была воспринята неправильно. Его слова приводятся на сайте Шведской спортивной конфедерации.

«Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Это не так. Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершенные взрослыми» — заявил Нильссон.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

30 сентября бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек выразил согласие с данным решением.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее на Украине призвали европейские федерации к бойкоту матчей с Россией.