Агент игрока «Ростова» заявил, что «Спартак» три года интересуется его клиентом

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Ростова» Данила Глебова, высказался об интересе московского «Спартака» к своему подопечному. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Предложение от «Спартака» летом? Предложения не было, хотя разговоров в прессе было много. Добавить нечего. Глебов остался игроком «Ростова».

От «Спартака» к нему интерес есть последние три года. Но если они его не взяли, значит, считают, что у них все в порядке. Насколько я знаю, «Спартак» на «Ростов» не выходил», — сказал Банатин.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. До этого он защищал цвета «Анжи». С 2021 года полузащитник вызывается в сборную России.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глебов провел все 10 матчей, отметившись одной результативной передачей. «Ростов» идет на 12-м месте. От зоны стыковых матчей команду отделяет два очка.

После 10 туров РПЛ единоличным лидером является «Краснодар», опережающий ближайшего преследователя («Крылья Советов») на три очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив».

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Абаскалю пора задуматься об уходе из «Спартака».