Журналист Орлов поделился мнением о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Спортивный журналист Геннадий Орлов заявил в эфире «Радио Зенит», что московскому «Спартаку» не следует увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Дайте ему хотя бы зимы доработать — может, еще вырулит. У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы», — сказал Орлов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал имя тренера, который должен заменить Абаскаля в «Спартаке».