Российский бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что его не пускают в Европу

Российский гонщик Никита Мазепин, выступавший в «Формуле-1», рассказал в своих соцсетях, что его не пускают в Европу.

«Это не способствует развитию спортивной карьеры. Ты не можешь свободно передвигаться и участвовать в переговорах. Но тренировки и подготовку к соревнованиям никто не отменял. Активно занимаюсь своим здоровьем и стараюсь сохранять форму», — написал Мазепин.

Также пилот отметил, что он не посещал Европу уже 600 дней.

В начале июня 24-летнему спортсмену необходимо было посетить Великобританию, чтобы начать переговоры с гоночными командами. В стране базируются около 70% гоночных команд, а любое промедление может помешать Мазепину возобновить карьеру в «Формуле-1» в сезоне-2023/24.

После начала СВО в «Формуле-1» не осталось ни одного российского представителя. Команда «Хаас» расторгла контракт с Никитой Мазепиным.

Мазепин требовал в апреле 2023 года у Министра иностранных дел Канады Мелани Жоли исключения из санкционного списка. В поданном заявлении в Федеральный суд утверждалось, что из-за ограничений Мазепин лишился возможности принимать участие в гоночных сериях, проходящих в Канаде, из-за чего его шансы на возвращение в «Формулу-1» в 2024 году «катастрофически снижаются».

Ранее в «Хаас» сообщили о конфликте Мазепина и Шумахера.