Депутат Журова жалеет, что не заставила сына в детстве заниматься музыкой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что людям свойственно лениться, поэтому зачастую родители должны заставлять своих детей заниматься спортом. По ее мнению, многие успешные люди благодарны родителям, заставлявшим в детстве заниматься их тем или иным делом.

«Человек так устроен, что он ленится. Самые гениальные открытия были сделаны исключительно из лени. Людям было тяжело стирать — появилась стиральная машинка. Тот, кто стал олимпийский чемпионом, в детстве ленился точно так же. Просто в какой-то момент родители переломили или ситуация. Правильно, если создают некие условия, когда ребенок сам понимает, что надо заниматься спортом. Это самый идеальный вариант, но часто и заставляют. Очень часто, когда мы вырастаем, мы жалеем, что наши родители не заставили. И те люди, которые добиваются больших успехов, благодарны своим родителям, что они заставили. Сознательных детей мало. Нам всегда надо, чтоб кто-то у нас стоял с палкой — тогда у нас лучше получается. Как говорил мой тренер, пряник и кнут, только так — никак по-другому. И он был абсолютно прав. Я ему безумно благодарна за это», — сказала она.

Журова рассказала, что ее сын в детстве бросил заниматься музыкой и ушел в спорт, о чем сейчас жалеет. По словам депутата, «надо было заставить» его продолжать занятия.

«С музыкой все то же самое. Если ребенка в каком-то возрасте не заставишь заниматься музыкой, то он сам не будет добровольно заниматься. Но потом многие, кого не заставили родители, спрашивают, почему не заставили. У меня есть талант, предрасположенность, а вы тогда в детстве не настояли. А во взрослом возрасте научиться играть на скрипке или фортепьяно крайне сложно. Мой сын сейчас хочет заниматься с репетитором. Я ему в детстве говорила, он два года позанимался, потом сказал, что не хочет, будет в спорте. Я ему сказала совмещать, пусть у него параллельно будет музыка. А теперь он хочет писать музыку, хочет играть на гитаре, сам учится, осваивает, а как бы было хорошо, если бы с ним педагог все это время занимался. Надо было заставить, но он сказал не заставлять его, а теперь жалеет», — добавила она.

Ранее депутат Журова рассказала, в каком возрасте лучше записать ребенка в спортивную секцию.