Тарасова высказалась о возможном допуске российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно восприняла новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшие дни рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов, передает Sport24.

«Очень хорошо, что в ISU не забыли про нас. Если они хотят рассмотреть этот вопрос, значит, уже думают о том, чтобы допустить российских спортсменов к соревнованиям. Я ничего не ожидаю», — сказала Тарасова.

ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов на заседании в Лозанне, которое состоится 6-8 октября.

Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее олимпийская чемпионка не стала осуждать российских спортсменов за смену гражданства.