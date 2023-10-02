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Булыкин ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара»

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин заявил, что не верит в чемпионство «Краснодара»

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодару» будет крайне тяжело сохранить лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца сезона.

По его словам, в ближайшее время конкуренты могут набрать ход и сократить отрыв, который смогла себе после первых 10 туров создать команда под руководством Владимира Ивича.

«Пока все остальные клубы плохо выступают, у «Краснодара» хорошие шансы создать отрыв. Но мне кажется, что все же «Краснодару» придется очень тяжело, потому что традиционные лидеры нашего футбола наберут ход. Сейчас прошло всего десять игр — пару игр ты проиграл, и ты в серединке. И наоборот: две игры выиграл — и ты в тройке. Еще пока только треть чемпионата прошла, надо хотя бы еще 10 матчей подождать, чтобы победа в двух матчах не могла тебя сильно поднять или опустить в турнирной таблице», — заявил Булыкин.

После 10 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

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