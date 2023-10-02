Ветеран ЦСКА намекнул на кризис в «Спартаке» из-за внутренней борьбы

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что неудачи столичного «Спартака» могут быть связаны с внутренним конфликтом в клубе.

По его мнению, красно-белым не хватает стабильности на длинной дистанции.

«У «Спартака» классическая история: если команда выиграла, то все хорошо, и тренер — молодец, и футболисты отличные, а как проиграют — так все плохо. Игроков надо разгонять, набирать новых, а тренера — увольнять. Их бросает то в жар, то в холод: то все хорошо, то все плохо. Нет стабильности. Была игра против «Динамо» на Кубок России, когда они вышли и в первом тайме смяли соперника, но в чемпионате мы не видим подобного. Это значит, что «Спартак» умеет играть, но чего-то не хватает — настроя, мотивации. Все-таки мне кажется, еще внутренняя борьба там происходит», — заявил Масалитин.

После 10 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, на третьем месте располагается столичный «Локомотив» (18).

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил успех «Крыльев Советов» в текущем сезоне.