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Тарасова заявила, что в России футбола нет

Тарасова: то что есть сейчас в России, футболом не называется

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала уровень современного российского футбола. Ее слова передает «Матч ТВ».

«За футболом вообще не слежу. А у нас его нет — за чем следить? Считаю, что его у нас нет. А что, он есть? Трансляции? И что? Это называется «есть»? Это футболом не называется. У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа — хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень», — сказала Тарасова.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен изменить формат еврокубков.

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