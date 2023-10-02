Экс-вторая ракетка мира назвала психологически важной для Кудерметовой победу над Свентек

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу россиянки Вероники Кудерметовой над вторым номером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) полькой Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Токио. В беседе с «Газетой.Ru» она признала, что Свентек находится не в лучшей форме, но это не умаляет заслуг Кудерметовой.

«Свентек плохо вошла в игру, только к концу первого сета набрала обороты и смогла навязать борьбу во втором. В третьей партии Вероника сделала ранний брейк и держала свою подачу до конца матча, что привело ее к победе.

Несмотря на то что Ига сейчас не в лучшей форме и вообще на себя не похожа — допустила за матч 50 невынужденных ошибок и шесть двойных, — это была достойная победа», — считает Пивоварова.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Кудерметова впервые в карьере обыграла польскую теннисистку. Ранее она потерпела четыре поражения. В полуфинале Кудерметова взяла верх над соотечественницей Анастасией Павлюченковой, а в финале нанесла поражение американке Джессике Пегуле.

Ранее Пивоварова назвала переломный момент в матче Кудерметовой с Пегулой.