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Экс-вторая ракетка мира назвала психологически важной для Кудерметовой победу над Свентек

Теннисистка Пивоварова назвала достойной победу Кудерметовой над Свентек

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Mark J. Terrill/AP

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу россиянки Вероники Кудерметовой над вторым номером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) полькой Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Токио. В беседе с «Газетой.Ru» она признала, что Свентек находится не в лучшей форме, но это не умаляет заслуг Кудерметовой.

«Свентек плохо вошла в игру, только к концу первого сета набрала обороты и смогла навязать борьбу во втором. В третьей партии Вероника сделала ранний брейк и держала свою подачу до конца матча, что привело ее к победе.

Несмотря на то что Ига сейчас не в лучшей форме и вообще на себя не похожа — допустила за матч 50 невынужденных ошибок и шесть двойных, — это была достойная победа», — считает Пивоварова.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Кудерметова впервые в карьере обыграла польскую теннисистку. Ранее она потерпела четыре поражения. В полуфинале Кудерметова взяла верх над соотечественницей Анастасией Павлюченковой, а в финале нанесла поражение американке Джессике Пегуле.

Ранее Пивоварова назвала переломный момент в матче Кудерметовой с Пегулой.

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