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В «Миннесоте» рассказали, сколько готовы платить Капризову

Владелец «Миннесоты» Леопольд: готовы платить Капризову как элите

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд рассказал о желании клуба продлить контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым. Его слова передает The Athletic.

«Кирилл – особенный игрок, и мы хотим, чтобы он поверил, что мы построим команду уровня Кубка Стэнли. И он – очень важная часть нашего будущего, но только в том случае, если он останется.

Он хороший парень, очень хороший парень. И мы должны быть уверены, что, когда подойдет время подписывать новый контракт, это будет долгосрочное соглашение. Его статистика потребует, чтобы ему платили как элитному игроку, и мы будем готовы к этому», — сказал Крейг Леопольд.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2:4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что российского хоккеиста клуба НХЛ перевели во вторую команду.

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Хоккей. НХЛ
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