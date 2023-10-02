Российская теннисистка поднялась на три строчки в рейтинге WTA благодаря победе в Токио

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Так, российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась с 19-го на 16-е место. Она стала победителем турнира в Токио (Япония), где в финале обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1. Для россиянки этот трофей стал вторым в карьере.

Еще больший скачок в рейтинге продемонстрировали две другие российские теннисистки – Анастасия Павлюченкова, поднявшаяся с 86-го на 62-е место, Диана Шнайдер — с 85-го на 63-е.

В рейтинге WTA продолжает лидировать представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9266 очков. Следом за ней расположилась польская теннисистка Ига Свентек (8195 очков). Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф (6165 очков). Дарья Касаткина является лучшей из россиянок в этом рейтинге. Она располагается на 13-й позиции, имея в активе 2830 очков. В 20 лучших теннисистов планеты помимо Кудерметовой и Касаткиной входит еще одна россиянка – Екатерина Александрова. Она замыкает первую двадцатку (2165 очков).

Ранее Кудерметова рассказала о разговоре с самой собой в финале турнира в Токио.