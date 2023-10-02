Червиченко: можно закрыть глаза и смело, даже бесплатно, раздать половину «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал футболистов красно-белых после разгромного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Мозес посредственно выглядел, а при этом поменяли Промеса? Не могу сказать, что Промес выглядел лучше. Один раз в штангу попал. Единственный, по-моему, момент за всю игру. Что Мозес, что Промес — никакой пользы. Из зоны Дуарте постоянно прилетало. Можно закрыть глаза и смело, даже бесплатно, раздать половину команды», — заявил Червиченко.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после разгрома от «Крыльев».