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Червиченко: можно закрыть глаза и смело, даже бесплатно, раздать половину «Спартака»

Червиченко заявил, что от игроков «Спартака» не было пользы в матче с «Крыльями»

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал футболистов красно-белых после разгромного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Мозес посредственно выглядел, а при этом поменяли Промеса? Не могу сказать, что Промес выглядел лучше. Один раз в штангу попал. Единственный, по-моему, момент за всю игру. Что Мозес, что Промес — никакой пользы. Из зоны Дуарте постоянно прилетало. Можно закрыть глаза и смело, даже бесплатно, раздать половину команды», — заявил Червиченко.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после разгрома от «Крыльев».

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