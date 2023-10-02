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Тарасова об идее включить россиян в сборную беженцев: мы Родину свою любим и никуда не бежим

Тренер Тарасова раскритиковала предложение отправить россиян в сборную беженцев

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей не нравится предложение приравнять россиян на Олимпийских играх к сборной беженцев. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

«Ну как‑то некраcиво звучит. Мы Родину cвою любим и никуда не бежим, вот ведь в чем дело. Формулировочка не очень. Беженцы… Откуда? Из Роccии? Эта формулировочка нам не нравитcя. Может быть, что‑нибудь другое для наc подберут? Может быть, мы cами что‑то предложим?» — заявила Тарасова.

1 и 2 октября комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне обсуждает рекомендации по допуску российских и белорусских атлетов. Во время заседания было высказано предложение отправить россиян в сборную беженцев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее россиянку включили в Международный зал славы плавания.

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