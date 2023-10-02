Гаджиев объяснил разгром «Спартака» от «Крыльев»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев заявил, что московский «Спартак» провалил игру в обороне против самарской команды в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Надо сказать, что «Крылья» хорошо играют. Они лидеры по забитым голам в чемпионате России. Могут быть индивидуальные ошибки, но пропускать четыре… В любом случае, провалил «Спартак» игру в обороне. Какие-то моменты были, но сказать, что они наиграли на гол, наверное, нельзя», — заявил заслуженный тренер России.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенхамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Спартаку» предложили назначить Мостового на пост главного тренера.