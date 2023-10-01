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Экс-тренер сборной России назвал главную проблему «Спартака»

Тренер Игнатьев назвал психологию основной проблемой «Спартака»

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что основной проблемой столичного «Спартака» на данный момент является психология.

По его мнению, наставник красно-белых Гильермо Абаскаль не смог настроить своих подопечных на матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

«Сегодня Абаскаль не менял состав, мы увидели то, что было и раньше. Три форварда, три игрока в середине поля и четыре защитника — Дуарте и Бабич в центре, Хлусевич и Денисов на флангах. Этот состав уступил со счетом 0:2. Винить тренера в том, что он что-то не сделал, наверное неправильно. Может быть, немного не так выстроена психологическая подготовка игроков, они сегодня не вышли на свой запредельный уровень, поэтому не было максимальных устремлений. Просматривалось игровое направление, но там, где нужно забивать голы, нужна особая страсть, особое желание. Увы, этого сегодня не случилось», — заявил Игнатьев.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что в России появился новый элитный тренер.

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