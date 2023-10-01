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Экс-наставник сборной России заявил, что в России появился новый элитный тренер

Тренер Игнатьев заявил, что восхищен работой Осинькина в «Крыльях Советов»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может попробовать себя на другом уровне.

По его словам, 58-летний специалист работой в волжском клубе доказал свой профессионализм и умение добиваться высокого результата, несмотря на сложные обстоятельства.

«Восхищен «Крыльями» и их главным тренером Игорем Осинькиным. Самарцы практически каждое трансферное окно теряют большие кадровые ресурсы, причем качественные ресурсы, и при этом находят новые варианты не только для того, чтобы оставаться на плаву, но и для того, чтобы показывать содержательную игру и занимать почетное второе место в турнирной таблице на сегодняшний день. Мне видится, что мы заполучили очень талантливого тренера, способного работать и на более высоком уровне», — заявил Игнатьев.

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, закончилась победой «Крыльев» со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник Юрий Горшков оформил дубль. На 78-й минуте форвард самарской команды Бенжамин Гарре забил третий мяч хозяев, а на 90-й минуте окончательный счет установил Владислав Шитов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Борис Игнатьев одним словом описал разгром «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».

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