В «Спартаке» заявили, что не ведут переговоры по новому контракту с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не ведет переговоры с защитником Георгием Джикией по новому контракту. Слова Малышева передает Telegram-канал «Футбольный Биги».

«Что с контрактом Георгия Джикии? Все хорошо. Ведет ли клуб переговоры? Нет. В нужное время проведем», — заявил Малышев.

Соглашение футболиста со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Джикия выступает за красно-белых с 2017-го. С тех пор он провел за команду 211 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

Джикия оставался на скамейке запасных в трех из последних пяти матчей «Спартака». Всего в текущем сезоне в его активе восемь игр, в которых он не отличился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Джикии составляет €7,5 млн.

Ранее Джикия заявил, что не ведет переговоры по новому контракту со «Спартаком».