Семин: «Крылья Советов» были в четыре раза лучше «Спартака», я не понимаю Абаскаля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не понимает идеи наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. Слова Семина передает «РБ Спорт».

«Крылья Советов» очень радуют своей игрой и результатами. Команда играет в зрелищный футбол и радует местных болельщиков. В какой футбол играет «Спартак»? Не знаю. Надо у Абаскаля спрашивать. Сегодня «Крылья Советов» были в четыре раза лучше «Спартака», а идеи главного тренера красно-белых я не понимаю», — сказал Семин.

В воскресенье, 1 октября, «Спартак» в 10-м туре РПЛ на выезде разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов». В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, еще по мячу забили Бенхамин Гарре и воспитанник красно-белых Владислав Шитов. После этой победы самарцы набрали 21 очко и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» с 16 очками расположился на пятой строчке.

Ранее Абаскаль рассказал, как «Спартак» будет играть с ЦСКА без Александра Соболева.