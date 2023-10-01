Олимпийская чемпионка не стала осуждать российских спортсменов за смену гражданства

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась мнением о спортсменах, которые меняют спортивное гражданство. Ее слова передает РИА Новости.

«Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну», — сказала Великая.

6 сентября заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии ведомства рассказал, что 55 атлетов по олимпийским видам спорта из России сменили гражданство.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее российская синхронистка объяснила, почему не сменит гражданство.