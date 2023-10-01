Чешский тренер: в мое время все уважали Россию, ваша страна очень сильная

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что во времена его работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) почти все российские тренеры могли работать в Европе. Его слова передает Sport24.

«Всегда хотел обыграть московские команды — они были для меня принципиальными соперниками, и не важно, кто тренер. В принципе, у меня не было проблем с тренерами. В России были сильные специалисты. Могу сказать, что практически все российские тренеры могли работать в то время в Европе. Тогда все уважали Россию. Ваша страна очень сильная!» — сказал Петржела.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством команда один раз стала серебряным призером чемпионата России. В 2003 году сине-бело-голубые выиграли Кубок премьер-лиги, обыграв «Черноморец».

В минувшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. 15 июля сине-бело-голубые в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА в серии пенальти.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее Петржела рассказал, сколько заработал в петербургском клубе.