Джикия остался в запасе на матч «Спартака» с «Крыльями Советов»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия остался в запасе на выездной матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Клуб обнародовал стартовый состав на игру с «Крыльями». Джикия подряд третий матч РПЛ остается на скамейке запасных. С капитанской повязкой москвичей выведет Роман Зобнин. Гости начнут матч в следующем сочетании:

Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Денисов, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Бонгонда, Соболев.

Состав «Крыльев» выглядит следующим образом:

Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Гарре, Салтыков, Рахманович.

Матч между «Крыльями» и «Спартаком» состоится в Самаре и начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти туров «Крылья Советов» идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Спартак» с 16 баллами располагается на пятой строчке.

Ранее экс-тренер «Спартака» не исключил ничью в матче с «Крыльями Советов».