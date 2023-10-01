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Дзюба показал себя с синяком на глазу

Дзюба выложил видео, на котором показал свой синяк на глазу

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в своем Telegram-канале появился с синяком на глазу и пожелал всем прекрасного настроения.

«Солнышко на районе, немного дождика, и я решил появиться. Всем прекрасного воскресенья. Все нормально, не переживайте. Небольшое повреждение, но, как говорится, шрамы украшают мужчину. Всем прекрасного настроения. Всех обнял, приподнял. Улыбаемся. Мы вчера выиграли. Тяжелая, но победа. Идем дальше, болеем за «Локомотив», — сказал Дзюба.

30 сентября «Локомотив» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0. Единственный гол забил Рифат Жемалетдинов. Дзюба провел на поле 81 минуту.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету два забитых мяча в восьми матчах чемпионата России.

В текущем сезоне Дзюба уже стал фигурантом скандала в российском футболе. После матча «Зенита» и «Локомотива» нападающий, отвечая на вопрос о конфликте с Сергеем Семаком, спросил: «Кто это?».

Ранее тренер «Локомотива» оценил скандальные слова Дзюбы о Семаке.

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