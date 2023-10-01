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В The Athletic назвали лучшего партнера для Овечкина для покорения рекорда Гретцки

The Athletic: Кузнецов может помочь Овечкину в его погоне за Гретцки

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Nick Wass/AP Photo

Издание The Athletic считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может помочь своему партнеру по команде Александру Овечкину превзойти рекорд Уэйна Гретцки.

«Кузнецов, хотя и уже не тот игрок, который выигрывал гонку бомбардиров Кубка Стэнли, гораздо лучше подходит для того, чтобы помочь Овечкину в его погоне за Гретцки при игре «пять на пять».

Эта команда не создана для того, чтобы быть плохой. Конечно, возраст и истощение преследовали их большую часть пути, но выход в плей-офф не является невозможным», — сказано в статье.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Детройту».

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Хоккей. НХЛ
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