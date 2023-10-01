В The Athletic назвали лучшего партнера для Овечкина для покорения рекорда Гретцки

Издание The Athletic считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может помочь своему партнеру по команде Александру Овечкину превзойти рекорд Уэйна Гретцки.

«Кузнецов, хотя и уже не тот игрок, который выигрывал гонку бомбардиров Кубка Стэнли, гораздо лучше подходит для того, чтобы помочь Овечкину в его погоне за Гретцки при игре «пять на пять».

Эта команда не создана для того, чтобы быть плохой. Конечно, возраст и истощение преследовали их большую часть пути, но выход в плей-офф не является невозможным», — сказано в статье.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без Овечкина проиграл «Детройту».