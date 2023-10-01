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Экс-советник Федуна считает, что Абаскаль не обладает уровнем для работы в «Спартаке»

Экс-советник Федуна Камоцци: сейчас «Спартак» ведут игроки, не Абаскаль

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс‑советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что нынешний наставник красно-белых Гильермо Абаскаль не подходит клубу. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Спартак» может выиграть чемпионат в этом сезоне, но предстоит пройти еще долгий путь. Я критиковал Абаскаля, так как убежден, что он не обладает достаточным уровнем для работы в таком большом клубе, как «Спартак».

Сейчас «Спартак» ведут игроки, не тренер. Клуб потратил очень много денег в это трансферное окно», — сказал Камоцци.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 10 туров Российской премьер-лиги лидирует «Краснодар». У команды 24 набранных очка. Следом идут самарские «Крылья Советов» и «Локомотив», имеющие по 18 очков.

1 октября красно-белые сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».

Ранее Аршавин заявил, что у ЦСКА кадровый голод.

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