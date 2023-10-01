Экс-игрок ЦСКА считает, что «Зенит» спокойно выиграет следующий матч

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Зениту» для выправления турнирного положения нужно наладить игру в обороне. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Какой-то спад у команды точно есть. Какая-то неуверенность просматривается в действиях. Плюс оборона «Оренбурга» сыграла здорово.

Питерцы, конечно, выправят ситуацию. Они еще будут выглядеть прилично. Уверен, что следующий матч «Зенит» спокойно выиграет. У Семака очень приличная команда. Только игру в обороне надо выправить», — сказал Пономарев.

30 сентября «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Оренбургу» со счетом 1:3. Марио Фернандес был заменен из-за травмы на восьмой минуте. Уже на второй минуте петербуржцы вышли вперед благодаря голу Густаво Мантуана. Затем подопечные Сергея Семака в течение получаса трижды пропустили от команды Деограсии. Отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

После 10 туров РПЛ у «Зенита» 17 набранных очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее бывший игрок сборной России заявил, что в этом сезоне РПЛ будет интересная развязка.