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Тренер Тарасова: мы согласны на допуск паралимпийцев в любом статусе

Тренер Тарасова о допуске россиян на Паралимпиаду: мы согласны на любой статус

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно отреагировала на новость о том, что российских спортсменов допустили на Паралимпиаду-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы хотим, чтобы нас допускали в любом статусе, и согласны на это. Мы уже так поступали. Вы хотите, чтобы у нас было написано: «Россия»? И чтобы нас не допустили?» — сказала Тарасова.

Россияне получили право участвовать в Паралимпийских играх, чемпионатах мира и других международных турнирах в нейтральном статусе. Не допускается участие россиян в командных соревнованиях.

Сохраняется запрет на проведение Паралимпийским комитетом России (ПКР) мероприятий и соревнований с участием других членов IPC.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что российским атлетам надо ехать на Паралимпиаду.

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