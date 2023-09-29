Тренер Тарасова: мы согласны на допуск паралимпийцев в любом статусе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно отреагировала на новость о том, что российских спортсменов допустили на Паралимпиаду-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы хотим, чтобы нас допускали в любом статусе, и согласны на это. Мы уже так поступали. Вы хотите, чтобы у нас было написано: «Россия»? И чтобы нас не допустили?» — сказала Тарасова.

Россияне получили право участвовать в Паралимпийских играх, чемпионатах мира и других международных турнирах в нейтральном статусе. Не допускается участие россиян в командных соревнованиях.

Сохраняется запрет на проведение Паралимпийским комитетом России (ПКР) мероприятий и соревнований с участием других членов IPC.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что российским атлетам надо ехать на Паралимпиаду.