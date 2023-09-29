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Теннисист Медведев рассказал о своей мечте

Теннисист Медведев: мечта стать первой ракеткой еще жива

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Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что у него остается мечта стать первой ракеткой мира в текущем сезоне, передает The Tennis Letter в Twitter.

«Где бы я ни выступал, я всегда стремлюсь победить, поэтому мечта стать первой ракеткой еще жива. Но я знаю, что сейчас я очень далек от этого. Я должен быть нацелен на второе место, чтобы бороться за первую строчку в начале 2024 года», — сказал Медведев.

Медведев в сентябре уступил сербу Новаку Джоковичу в финале US Open. Поединок завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

36-летний сербский теннисист стал самым возрастным чемпионом турнира, превзойдя рекорд австралийского теннисиста Кена Розуолла (35 лет). Джокович в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился Открытый чемпионат США. После турнира Джокович сместил испанца Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Медведев остался третьей ракеткой планеты.

Ранее Андрей Рублев сорвался во время матча с Кэмероном Норри.

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