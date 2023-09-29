В «Баварии» проголосовали за допуск юниорских сборных России

Член наблюдательного совета мюнхенской «Баварии», легендарный немецкий футболист Карл-Хайнц Румменигге заявил, что проголосовал за допуск юниорских сборных России к международным турнирам, передает Bild.

«Дети — жертвы конфликта. Они невиновны и нуждаются в помощи, не несут никакой ответственности за этот конфликт. Они не должны подвергаться дополнительному наказанию», — сказал Румменигге.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 сентября Российский футбольный союз (РФС) анонсировал матч национальных команд России и Камеруна, поединок запланирован на 12 октября. В своем последнем матче российская команда сыграла вничью с Катаром (1:1).

Ранее стали известны дата и место проведения матча сборных России и Кении по футболу.