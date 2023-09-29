В Польше рассказали, когда смогут сыграть с российскими футболистами

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский заявил, что польские клубы и сборные не будут играть с Россией до окончания СВО, передает РИА Новости.

«Наша позиция понятна. Мы не собираемся принимать участие ни в каких матчах против российских команд, пока не завершится конфликт на Украине», — сказал Квятковский.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

О бойкоте матчей со сборной России объявили Польша, Дания, Швеция, Украина, Англия, Латвия, Литва и Норвегия.

Ранее экс-вратарь Ринат Дасаев заявил, что ФИФА скоро допустит Россию до соревнований.