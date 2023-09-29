Спортсменов из России допустили на Паралимпиаду-2024

Российские спортсмены смогут поехать на Паралимпиаду-2024, которая пройдет в Париже, в нейтральном статусе, передает сайт Международного паралимпийского комитета (IPC).

Россияне получили право участвовать в Паралимпийских играх, чемпионатах мира и других международных турнирах в нейтральном статусе. Не допускается участие россиян в командных соревнованиях.

Сохраняется запрет на проведение Паралимпийским комитетом России (ПКР) мероприятий и соревнований с участием других членов IPC.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято. В Министерстве спорта РФ предполагают, что возможность принять участие в Играх получат порядка 180 атлетов.

Ранее в МИДе заявили, что МОК проявил свою «непонятную принципиальность» к России.