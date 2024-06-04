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В офисе президента Украины заявили о снятии всех красных линий в военных действиях

Подоляк: все красные линии конфликта исчезли, началась его эскалация

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Efrem Lukatsky/AP

В украинском конфликте более нет ограничений и началась его эскалация. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Война уже большая. Все вчерашние красные линии исчезли. Все, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да», — высказался Подоляк.

Заявление Подоляка последовало после того, как целый ряд западных стран сняли ограничения по ударам своим оружием по территории России.

При этом, в отличие от представителей Украины, в странах НАТО в настоящий момент не видят причин для эскалации конфликта. Об этом, в частности, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что решение о предоставлении соответствующего разрешения ВСУ принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.

Однако единого мнения в альянсе на этот счет нет. Так, президент Болгарии указал, что украинский конфликт теперь становится неконтролируемым.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан отметил, что разрешение на удары западным оружием по территории России чревато вовлечением НАТО в конфликт на Украине.

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