Свищев: арбитрам CAS будет непросто вынести решение по делу Валиевой

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Сычев высказался о ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что для арбитров решение будет непростым.

«Мы видим, что есть определенные процессуальные нарушения. Поэтому, думаю, у арбитров будет непростое положение. С одной стороны, есть политический окрас этого дела, с другой, они прекрасно понимают, что Валиева не на сто процентов виновна. Им будет тяжело по профессиональным и морально-этическим сторонам этого дела», — полагает парламентарий.

CAS рассматривал допинговое дело Камилы Валиевой 26-28 сентября. При этом в ходе заседания выяснилось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с нарушением уведомило Валиеву о положительном результате допинг-теста. Решение не было принято, вынесение вердикта перенесено на ноябрь.

Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото. В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Международный союз конькобежцев (ISU) настаивает на аналогичном наказании, но в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента. Таким образом, фигуристка должна потерять золото чемпионата России, а вся национальная сборная рискует лишиться победы в командном турнире Олимпиады-2022.

Ранее Свищев назвал истерикой реакцию США на дело Валиевой.