Булыкин высказался об экс-игроке «Локомотива» Бека-Бека, угрожавшем самоубийством

Знаменитый в прошлом российский футболист, экс-нападающий сборной страны Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, прокомментировал для «Газеты.Ru» ситуацию с бывшим полузащитником «Локомотива» Алексисом Бека-Бека, который забрался днем на край моста Меньян в Ницце и угрожал самоубийством, но был спасен в результате работы полиции и специальных служб.

«Немцы приводили в «Локомотив» всех подряд. Не знаю, конечно, получилось ли там заработать – я не видел все финансовые ведомости. Сколько зарплаты платили, сколько агентам отчислили? Это такие нюансы, которые всегда надо смотреть. Я всегда за российских футболистов, а когда привозят иностранцев, причем таких, то это всегда подозрительно. А что у него с головой, тут не знаю», — считает Булыкин.

22-летний Бека-Бека перебрался в московский «Локомотив» за €6 млн из французского «Кана» и считался восходящей звездой. За «железнодорожников» он провел 22 матча, отметившись четырьмя голевыми передачами, после чего был продан за €12 млн в «Ниццу». В прошлом сезоне на его счету 14 встреч без результативных действий в Лиге 1. В текущем чемпионате футболист еще ни разу не появился на поле.

Ранее бывший футболист сборной России раскритиковал легионера «Динамо».