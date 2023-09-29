Тарасова назвала канадскую фигуристку Дюамель дурой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что канадская фигуристка Меган Дюамель, обвиняя российских спортсменов, выставляет себя дурой, которая не знает правил. Своим мнением Тарасова поделилась с РИА Новости.

«Меган Дюамель — дура, которая не знает правил. В раздевалку можно ходить с врачом. Ксения Столбова просто прекрасно и красиво ей ответила», – заявила Тарасова.

Дюамель в интервью YouTube‑каналу The Skating Lesson заявила, что российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на льду уходили вместе со своим врачом Филиппом Шветским, назвав это странным. Она сочла это подозрительным в свете последних инцидентов о допинге среди отечественных атлетов.

Весной 2022 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. 11 июня ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Ранее Столбова резко ответила Дюамель.