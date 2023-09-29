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Тарасова назвала канадскую фигуристку Дюамель дурой

Тренер Тарасова назвала Дюамель дурой, которая не знает правил фигурного катания

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что канадская фигуристка Меган Дюамель, обвиняя российских спортсменов, выставляет себя дурой, которая не знает правил. Своим мнением Тарасова поделилась с РИА Новости.

«Меган Дюамель — дура, которая не знает правил. В раздевалку можно ходить с врачом. Ксения Столбова просто прекрасно и красиво ей ответила», – заявила Тарасова.

Дюамель в интервью YouTube‑каналу The Skating Lesson заявила, что российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на льду уходили вместе со своим врачом Филиппом Шветским, назвав это странным. Она сочла это подозрительным в свете последних инцидентов о допинге среди отечественных атлетов.

Весной 2022 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. 11 июня ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Ранее Столбова резко ответила Дюамель.

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