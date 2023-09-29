Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено заявил, что достигнута договоренность о проведении товарищеской игры со сборной России. Его слова приводит Sport24.

«Вcе детали по организации товарищеcкого матча cоглаcованы. Cборная Кении и Роccии cыграют 16 октября в Анталии на cтадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не раccматривали и cразу же cоглаcилиcь провеcти товарищеcкий матч cборных в Турции», — сказал Отиено.

12 октября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Камеруна на домашнем стадионе московского «Динамо» — «ВТБ-Арене».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-нападающий «Спартака» захотел устроить Карпина в африканскую сборную.