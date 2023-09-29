«Барселона» может прекратить свое существование

После предъявления «Барселоне» официальных обвинений в даче взятки по делу бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Негрейры каталонцам грозит исчезновение с футбольной карты мира. Об этом сообщает The Telegraph.

«В случае признания вины преступники получат от трех до шести лет тюрьмы. Сама «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведет к банкротству 124-летнего клуба», — говорится в материале.

В начале 2023 года стало известно о ситуации с Негрейрой. Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции и выплатах судье. Он за 17 лет получил от каталонского клуба порядка €7,3 млн.

Если обвинения подтвердятся, то «Барселону» может ждать суровое наказание. Так клуб могут отправить в Сегунду и отстранить от еврокубков. В клубе отрицают все обвинения по этому делу.

В текущем сезоне «Барселона» после семи туров чемпионата Испании располагается на третьем месте после мадридского «Реала» и «Жироны».

Ранее ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре с «Барселоной».