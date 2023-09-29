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Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Пасы Овечкина, Кузнецова и Мирошниченко помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

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Reuters

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой столичной команды со счетом 4:3.

На четвертой минуте второго периода счет открыл нападающий «Детройта» Даниэль Спронг. На восьмой минуте шведский нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем сравнял счет. Ему ассистировали российские форварды Александр Овечкин и Иван Мирошниченко. На 13-й минуте игрок «Кэпиталз» Том Уилсон вывел свою команду вперед. Голевую передачу на свой счет записал россиянин Евгений Кузнецов. В третьем периоде в составе «Вашингтона» забили Расмус Сандин и Джон Карлсон. Мирошниченко отметился еще одним ассистом. За «Детройт» две шайбы забросил нападающий Робби Фаббри.

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл» сыграет с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что российский форвард» Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче с «Колорадо».

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