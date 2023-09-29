Капризов забил на первой минуте матча с «Колорадо»

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» в Сент-Поле проходит предсезонный матч между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Закончился первый период. «Миннесота» впереди со счетом 2:1.

Спустя 32 секунды после начала матча счет открыл нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В середине первого периода преимущество «Уайлд» удвоил Алекс Голигоски. За четыре минуты до конца стартового периода форвард «Колорадо» Спенсер Смоллман сократил отставание своей команды до минимума.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2:4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл» сыграет с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее Капризов назвал главную цель на новый сезон НХЛ.