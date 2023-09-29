Украинская ассоциация футбола призвала европейские федерации к бойкоту матчей с Россией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала европейские футбольные федерации бойкотировать игры со сборными России до 17 лет. Заявление опубликовало издание The Times.

«УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей — это опасная и ужасающая тенденция», — говорится в заявлении.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, сколько чиновников УЕФА были против против допуска сборных России.