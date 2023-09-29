Первый тренер Яна Непомнящего: сейчас у меня хорошая зарплата — 30 тысяч

Валентин Евдокименко, первый тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, на YouTube-канале Вити Кравченко рассказал, что его зарплата составляет 30 тысяч рублей.

«Я тренирую уже больше 40 лет, получается. Сейчас у меня хорошая зарплата — 30 тысяч. И за стаж работы доплата определенная идет, и за звание заслуженного тренера — из-за Яна Александровича. Если стаж, если высшая категория, звание заслуженного и так далее, то получается больше. Доплата за Яна у меня сейчас до 80 процентов от тренерской ставки. А ставка — около 8 тысяч», — сказал Евдокименко.

15 августа российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от Видита Гуджрати из Индии в 1/8 финала Кубка мира в Баку и вылетел из турнира. Российские и белорусские шахматисты выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

30 апреля Непомнящий уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону.

В прошлом матче за шахматную корону Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).

Ранее шахматистка Александра Костенюк заявила, что не верит, что россиян лишают флага из-за национальности.